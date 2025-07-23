https://news.day.az/sport/1769646.html Азербайджанский тхэквондист победил армянского соперника на Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале Азербайджанский тхэквондист Мехди Будаглы победил армянского соперника на XVIII Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, чемпион мира и Европы, выступавший в весовой категории до 48 кг, был объявлен победителем в первом раунде из-за неявки соперника.
Азербайджанский тхэквондист победил армянского соперника на Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале
Азербайджанский тхэквондист Мехди Будаглы победил армянского соперника на XVIII Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, чемпион мира и Европы, выступавший в весовой категории до 48 кг, был объявлен победителем в первом раунде из-за неявки соперника.
Наш представитель одержал победу над армянином Сергеем Давтяном в 1/16 финала и вышел в следующий раунд.
Соперником Мехди Будаглы в 1/8 финала станет турок Алтуг Кеске.
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