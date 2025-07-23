Автор: Ибрагим Алиев

Карабах продолжает возрождаться. Территории, долгие годы находившиеся под оккупацией, сегодня стремительно преображаются - строятся дома, возвращаются семьи, восстанавливаются дороги, коммуникации и инфраструктура. Это не просто реконструкция - это возвращение жизни на землю, где её десятилетиями пытались стереть.

Все эти масштабные перемены стали возможны благодаря решительной и дальновидной политике Президента Ильхама Алиева. Именно чёткое руководство, твёрдая воля, стратегическое видение главы государства обеспечили освобождение оккупированных территорий, а затем - запуск беспрецедентной по масштабу и темпам программы восстановления. Под его личным контролем реализуются проекты, которые ещё несколько лет назад казались недостижимыми: от разминирования до переселения, от строительства жилых комплексов до полноценного возвращения экономики.

Как результат, сегодня возрождение Карабаха - это государственный приоритет, за которым стоят конкретные решения и последовательные действия.

Одним из ключевых условий возвращения к жизни на освобождённых территориях стало обеспечение безопасности - в первую очередь, через разминирование. Без этого невозможны ни строительство, ни переселение, ни нормальная повседневная жизнь. И в этом направлении уже достигнуты ощутимые результаты: на сегодняшний день очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 29,54% всей площади освобождённых районов, сообщил представитель Президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

Особенно впечатляющая динамика наблюдается в Агдамском и Физулинском районах, где очищено более половины территории - 54,24% и 67,76% соответственно. Это означает, что на этих землях уже можно не просто строить, но и безопасно жить. Работа ведётся по чёткой системе, с применением современных технологий и привлечением профессиональных команд. В Ходжавендском районе разминировано пока 7,56% - здесь фронт работ особенно сложен, но процесс не останавливается ни на день.

Государство шаг за шагом устраняет последствия многолетней оккупации, восстанавливая базовый уровень безопасности, без которого невозможна ни инфраструктура, ни возвращение людей. Последнее стало одним из приоритетов в государственной политике.

Уже в этом месяце в село Хыдырлы Агдамского района переселятся 188 семей. А в течение ближайших двух месяцев туда же вернутся ещё 195 и 390 семей соответственно.

Всего до конца года в Агдам планируется переселить 1268 семей - масштаб, который говорит сам за себя. Жители, долгие годы жившие в статусе вынужденных переселенцев, наконец возвращаются на родную землю - в новые, современные дома, со всеми необходимыми удобствами и условиями для жизни.

Процесс полностью координируется на государственном уровне, а за каждым этапом стоит личное внимание Президента Ильхама Алиева.

"Долг нашего государства - создать наилучшие условия для людей, которые жили с тоской по Родине. Сегодня это и моя главная обязанность как Президента. Мы положили конец оккупации, в 2023 году в результате антитеррористической операции освободили этот регион от оккупации".

Об этом, в частности, сказал глава нашего государства на встрече с группой жителей, переселившихся в село Баллыджа Ходжалинского района в феврале этого года.

Сегодня мы продолжаем видеть, как забота Президента Ильхама Алиева о возвращении граждан в Карабах - это ежедневная практическая работа. Он лично участвует в открытии новых жилых комплексов, посещает восстановленные районы, встречается с переселенцами, внимательно следит за ходом каждого этапа - от прокладки дорог до строительства школ и больниц. Недавние повторные поездки главы государства в Ходжалинский и Агдамский районы также показали, что под его руководством реализуется комплексный подход: люди возвращаются в благоустроенные населённые пункты с инфраструктурой, созданной с нуля. Это восстановление с прицелом на будущее, с тем качеством, которое свидетельствует о глубоком уважении к судьбе каждого возвращающегося.

"Вы одними из первых переехали сюда, но приедут еще. Через несколько месяцев в обоих селах, наверное, будут жить тысячи людей. Государство создало все условия - дома, приусадебные участки, питьевая вода, природный газ, электричество. То есть, еще раз говорю, вы этого заслуживаете. В самых тяжелых условиях жили вы. На протяжении этих тридцати лет вы, как говорится, собрав волю в кулак, верили, что этот исторический день настанет и мы вернемся на эти земли. И мы вернулись. И Отечественная война 2020 года, и антитеррористическая операция 2023 года - это наши славные победы. Да упокоит Аллах души наших шехидов. Отныне мы будем жить здесь вечно. Никто больше не сможет заставить нас покинуть эти места", - сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев в ходе встречи с жителями, переселившимися в села Тезебина и Ханъюрду.

Параллельно с переселением активно продолжается масштабная работа по восстановлению населённых пунктов и в Ходжавендском районе. Здесь восстанавливаются не только отдельные объекты, но и целые сёла, которые были полностью разрушены в период оккупации. Уже сегодня в посёлке Гадрут и селе Туг ведётся строительство коммуникационных систем - водопровода, канализации, линий электропередачи.

Более того, до конца текущего года в других сёлах Ходжавендского района планируется отремонтировать и сдать в эксплуатацию 1552 дома. Это огромный объём работ, который требует не только ресурсов, но и чёткой координации. Работы ведутся без задержек, с соблюдением всех строительных стандартов и с расчётом на долгосрочную устойчивость. Всё это часть единой государственной стратегии, в рамках которой каждый район, каждое село возвращается к жизни в максимально сжатые сроки.

Планы по возвращению в Карабах носят не краткосрочный, а системный характер. До конца 2026 года в сёла Баш Гарвенд и Эйвазханбейли Агдамского района будет обеспечено переселение жителей. Государство продолжает заранее формировать инфраструктурную и социальную основу для устойчивого присутствия граждан на освобождённых территориях.

Уже в этом месяце в Агдаме начнётся строительство пятого жилого комплекса, а в сентябре и октябре стартует строительство третьего. Город одновременно развивается по нескольким направлениям - жильё, дороги, инженерные коммуникации, общественные пространства. Кроме того, до конца текущего года начнётся строительство нового жилого комплекса и во Физулинском районе, что подтверждает: восстановление охватывает все ключевые регионы.

Каждый новый дом, каждая новая улица - это шаг к нормальной, стабильной, мирной жизни, которую Азербайджан возвращает на эти земли собственными силами.

Возрождение Карабаха - конкретная реальность, которую ежедневно формирует государство под руководством Президента Ильхама Алиева. Освобождённые земли снова становятся родным домом для тысяч азербайджанцев. Разминирование, переселение, строительство, восстановление инфраструктуры - всё это происходит не "когда-нибудь", а уже сейчас, шаг за шагом, с точным планом и реальными результатами.

Азербайджан показывает миру пример ответственного отношения к постконфликтной трансформации. Всё это подтверждает главный принцип: Карабах - это Азербайджан, и он возрождается с уверенностью и достоинством!