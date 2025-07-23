Экстремальная жара в Китае угрожает стабильности энергосетей

Из-за рекордной жары в среду власти Китая предупредили о риске перебоев с электроснабжением.

Как передает Day.Az, по словам данным энергетической отрасли, спрос на электроэнергию резко вырос, впервые превысив 1,5 млрд киловатт на прошлой неделе. Это третий новый рекорд экстремальной жары для Китая в этом месяце, который побудил объявить первое общенациональное предупреждение о рисках для здоровья, связанных с жарой.

Власти будут отправлять оповещения поставщикам электроэнергии, если возникнет необходимость в применении таких мер, как ограничение пиковой нагрузки и межрегиональное распределение электроэнергии, добавил представитель Китайского метеорологического управления Чэнь Хуэй.

По словам заместителя директора Национального климатического центра Цзя Сяолуна, с середины марта количество дней, когда температура достигает 35 градусов по Цельсию и выше, является самым высоким за всю историю наблюдений.

Власти попросили пожилых людей оставаться дома, а также призвали работающих на открытом воздухе людей сократить свою активность в дни пика жары.

По словам Цзя, за последние две недели 152 национальные метеорологические обсерватории зафиксировали температуру выше 40 градусов Цельсия, а в одной из них в Синьцзяне она достигла 48,7 градусов Цельсия.