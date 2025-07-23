Названы сроки перехода всех банков Азербайджана на стандарт Аz-QR

До конца октября 2025 года все банки Азербайджана перейдут на стандарт Аz-QR.

Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня председатель ЦБА Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

"Ведутся работы по интеграции всех банков в новую версию системы мгновенных платежей. ЦБА планирует, что все платежи до 40 тысяч манатов по всей стране будут производиться именно через эту систему",- сказал он.

Председатель отметил, что это означает снижение расходов и себестоимости операций.

"Это крупный проект. Другим важным шагом станет переход всех банков на стандарт Az-QR до конца октября. В каждой точке приема платежей будет внедрена возможность оплаты через QR-код как для предпринимателей, так и для потребителей. Это создаст большие преимущества для малого и микробизнеса. Мы также ведём переговоры с Государственной налоговой службой, чтобы предоставить возможность оплаты без использования дорогих POS-терминалов, с помощью только QR-кодов

В настоящее время одним из крупнейших проектов является внедрение оплаты в общественном транспорте с использованием банковских карт и QR-кодов.

Думаю, что эти проекты будут завершены к концу года",- добавил он.