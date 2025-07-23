В Индонезии началось извержение вулкана Марапи

В Индонезии началось извержение вулкана Марапи.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Он выбросил столб пепла на высоту не менее 1,6 км, затянув темными облаками небо над островом Суматра.