https://news.day.az/world/1769626.html В Индонезии началось извержение вулкана Марапи - ВИДЕО В Индонезии началось извержение вулкана Марапи. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Он выбросил столб пепла на высоту не менее 1,6 км, затянув темными облаками небо над островом Суматра.
В Индонезии началось извержение вулкана Марапи - ВИДЕО
В Индонезии началось извержение вулкана Марапи.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Он выбросил столб пепла на высоту не менее 1,6 км, затянув темными облаками небо над островом Суматра.
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