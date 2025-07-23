Иран пригрозил Израилю новыми ударами

Иран нанесет удары по Израилю в случае атаки с его стороны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

Иранский лидер подчеркнул, что Тегеран готов к любому военному шагу со стороны Тель-Авива.

"Мы не стремимся к войне и не рассчитываем, что прекращение огня будет постоянным", - сказал он.