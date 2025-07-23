https://news.day.az/world/1769463.html Иран пригрозил Израилю новыми ударами - при одном условии Иран нанесет удары по Израилю в случае атаки с его стороны. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. Иранский лидер подчеркнул, что Тегеран готов к любому военному шагу со стороны Тель-Авива.
Иран пригрозил Израилю новыми ударами - при одном условии
Иран нанесет удары по Израилю в случае атаки с его стороны.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.
Иранский лидер подчеркнул, что Тегеран готов к любому военному шагу со стороны Тель-Авива.
"Мы не стремимся к войне и не рассчитываем, что прекращение огня будет постоянным", - сказал он.
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