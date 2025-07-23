Ядовитые медузы напугали туристов в Тунисе

На популярных пляжах Туниса отдыхающие столкнулись с нашествием ядовитых медуз.

Как передает Day.Az, у берега замечены синие медузы, укусы которых вызывают ожоги, сильную боль, тошноту и даже затруднённое дыхание с кашлем Также встречается медуза-крестовик - её ожог сравним с укусом пчелы.

Многие туристы боятся заходить в воду, опасаясь серьёзных последствий. По словам очевидцев, спасатели игнорируют проблему и не предпринимают никаких мер.