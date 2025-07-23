https://news.day.az/world/1769512.html Вор застрял в окне вверх ногами во время попытки побега - ВИДЕО В Великобритании вор застрял в окне во время бегства от полиции и попал на видео. Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail. С помощью дронов полицейские выследили банду, которая проникла на подпольную плантацию марихуаны, оборудованную внутри дома. Шесть преступников планировали обокрасть наркодилеров, но попались с поличным.
Вор застрял в окне вверх ногами во время попытки побега - ВИДЕО
В Великобритании вор застрял в окне во время бегства от полиции и попал на видео.
Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail.
С помощью дронов полицейские выследили банду, которая проникла на подпольную плантацию марихуаны, оборудованную внутри дома. Шесть преступников планировали обокрасть наркодилеров, но попались с поличным.
Во время полицейского рейда один из воров решил сбежать через небольшое окно. Мужчина попытался протиснуться на улицу и застрял вверх ногами. Полицейские вытащили его из окна. Сопротивляясь, он сломал запястье.
Всю банду отправили за решетку.
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