Обрушились поставки одного американского товара в Китай

В июне 2025 года поставки вина из США в Китай снизились в шесть раз, если сравнивать их с первым летним месяцем прошлого года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Оказалось, что в начале лета Китай купил у США вина всего на 1,9 миллиона долларов, хотя год назад речь шла о сумме в 11,4 миллиона долларов. Таким образом, Соединенные Штаты потеряли четвертое место в рейтинге крупнейших экспортеров вина в КНР и опустились на восьмую позицию.

Кроме того, Австралия, которая занимает второе место по поставкам такого алкоголя в Китая, снизила их вчетверо: до 30,8 миллиона долларов. Импорт из Чили упал до 12,8 миллиона, а из Испании на 12 процентов. В то же время Франция и Италия смогли увеличить поставки на 18 и 16 процентов соответственно.