В Азербайджане выросли цены на некоторые марки сигарет

С сегодняшнего дня в Азербайджане наблюдается рост цен на ряд табачных изделий.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend источники на рынке.

Согласно информации, продавцы сигарет уже получили официальные уведомления об изменениях.

В частности, стоимость сигарет марки "Keno" в вариантах "серый тонкий" и "компакт" увеличилась на 0,20 маната.