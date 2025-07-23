https://news.day.az/society/1769595.html В Азербайджане выросли цены на некоторые марки сигарет С сегодняшнего дня в Азербайджане наблюдается рост цен на ряд табачных изделий. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend источники на рынке. Согласно информации, продавцы сигарет уже получили официальные уведомления об изменениях.
В Азербайджане выросли цены на некоторые марки сигарет
С сегодняшнего дня в Азербайджане наблюдается рост цен на ряд табачных изделий.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend источники на рынке.
Согласно информации, продавцы сигарет уже получили официальные уведомления об изменениях.
В частности, стоимость сигарет марки "Keno" в вариантах "серый тонкий" и "компакт" увеличилась на 0,20 маната.
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