Открылся первый ресторан Tesla

Tesla представила в Лос-Анджелесе свой первый ресторан в стиле Diner & Drive-In, объединив питание, зарядку электромобилей и элементы ретрофутуризма.

Как передает Day.Az, новый объект расположен в районе Голливуда и, как сообщает TechCrunch, уже вызвал ажиотаж у посетителей.

Ресторан оборудован 80 станциями быстрой зарядки Supercharger четвёртого поколения, рассчитанными на электромобили Tesla. Помимо традиционного меню - с бургерами, хот-догами и напитками - гости могут наслаждаться кинопоказами на огромных экранах размером 540 дюймов.

Внутри комплекса размещены фирменные Tesla-товары, а также представлен робот-гуманоид Tesla Optimus. Заведение доступно не только водителям, но и пешеходам, а в день открытия у входа выстроилась очередь, что подчёркивает высокий интерес со стороны общественности и перспективу развития проекта как туристического объекта.

Ресторан рассчитан на 250 посетителей, предлагая как залы на первом этаже, так и панорамную террасу Skypad на крыше. Также предусмотрена возможность заказа еды непосредственно в автомобиль - с помощью фирменного приложения Tesla Diner, интегрированного в интерфейс электромобиля.

По словам Илона Маска, если экспериментальный формат окажется успешным, сеть подобных ресторанов может появиться в других мегаполисах мира и рядом с ключевыми зарядными станциями Tesla.