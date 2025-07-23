В Азербайджане изучается спрос на исламский банкинг

Для внедрения исламского банкинга в Азербайджане необходимо определить спрос на него - председатель ЦБА

Внедрение исламского банкинга в стране - это масштабная задача, требующая учёта всех деталей, рисков и факторов, а также предварительной оценки спроса на него.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня председатель ЦБА Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

Он отметил, что формирование соответствующих законодательных мер по данной банковской модели, проведение исследований, анализ - это работа не одного ЦБА, а нескольких структур.

"В настоящее время Центральный банк совместно с Исламским банком развития сотрудничает в области эмиссии сукук. На этой основе разрабатывается пакет законодательных актов. Кроме того, для изучения спроса на исламский банкинг на рынке мы работаем над созданием "Исламского окна". Мы создаем "Исламское окно", чтобы действующие банки могли предлагать депозитные и кредитные продукты, характерные для исламского банкинга, и таким образом определить спрос на эту банковскую модель.

По оценке, проведённой в 2022 году, потенциальный объем кредитов, предлагаемых исламским банкингом, составлял 300 миллионов манатов, что является незначительной величиной по сравнению с общим кредитным портфелем сектора. С помощью "Исламского окна" мы планируем оценить спрос, однако пока явного спроса не наблюдается", - добавил он.

Отметим, что в исламском банкинге отсутствует система процентов. По современным банковским правилам вкладчик получает конкретный процент от вложенных средств, тогда как в исламском подходе взимание процентов считается неприемлемым. Модель исламского банкинга предполагает, что вы вкладываете деньги в банк, который использует эти средства для какого-либо бизнеса, а полученная прибыль распределяется между сторонами - определенная доля идет вкладчику, а другая - банку. Важным аспектом является то, что вкладчик также несет часть убытков. В этой системе присутствует принцип разделения как прибыли, так и убытков. Основная цель - избежать убытков любой из сторон. Подобные банки действуют в Малайзии, Индонезии, Турции и других странах.