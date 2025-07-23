https://news.day.az/society/1769658.html На этой улице в Баку полностью ограничат движение транспорта C 08:00 24 июля до 22:00 25 июля в связи с проведением ремонтных работ на улице Зии Юсифзаде (Ханлар) в поселке Баил Сабаильского района города Баку будет полностью ограничено движение транспортных средств на участке от пересечения с улицей Бухта до пересечения с улицей Газанфара Ализаде.
На этой улице в Баку полностью ограничат движение транспорта
C 08:00 24 июля до 22:00 25 июля в связи с проведением ремонтных работ на улице Зии Юсифзаде (Ханлар) в поселке Баил Сабаильского района города Баку будет полностью ограничено движение транспортных средств на участке от пересечения с улицей Бухта до пересечения с улицей Газанфара Ализаде.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Агентство просит водителей отнестись с пониманием к ремонтным работам и заранее выбрать альтернативные пути.
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