На этой улице в Баку полностью ограничат движение транспорта

C 08:00 24 июля до 22:00 25 июля в связи с проведением ремонтных работ на улице Зии Юсифзаде (Ханлар) в поселке Баил Сабаильского района города Баку будет полностью ограничено движение транспортных средств на участке от пересечения с улицей Бухта до пересечения с улицей Газанфара Ализаде.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Агентство просит водителей отнестись с пониманием к ремонтным работам и заранее выбрать альтернативные пути.