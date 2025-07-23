https://news.day.az/society/1769638.html Пожар в гористой местности в Физулинском районе На "горячую линию - 112" министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступило сообщение о пожаре на открытой гористой местности вблизи села Юхары Яглывенд Физулинского района.
Пожар в гористой местности в Физулинском районе
На "горячую линию - 112" министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступило сообщение о пожаре на открытой гористой местности вблизи села Юхары Яглывенд Физулинского района.
Как сообщили в среду Day.Az в МЧС, в связи с информацией на место пожара незамедлительно были привлечены вертолет авиаотряда МЧС и силы Государственной противопожарной службы.
"В настоящее время продолжается операция по тушению пожара. Общественности будет предоставлена дополнительная информация", - отмечается в информации ведомства.
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