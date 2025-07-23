Найдено свидетельство разработки нового гаджета с экраном от Apple

В коде четвертой бета-версии iOS 26 были обнаружены новые свидетельства того, что Apple ведет разработку умной колонки HomePod со встроенным экраном. Находка, сделанная в системных настройках, намекает на скорый выход долгожданного устройства, считают в MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В системных настройках, связанных с геолокацией, появилась строка: "Ваш HomePod не сможет показывать вам местную погоду, время или отвечать на запросы Siri о вашем регионе". Использование глагола "показывать" привлекло внимание энтузиастов, поскольку текущие модели HomePod не имеют дисплея и могут лишь озвучивать информацию. Это прямо указывает на то, что будущая версия устройства будет способна визуализировать контент.

Эта находка, пишет MacRumors, подтверждает многочисленные слухи, которые циркулировали в сети на протяжении последних нескольких лет. Предполагается, что Apple работает над созданием полноценного "домашнего хаба" - устройства с дисплеем, напоминающим iPad (возможно, квадратной формы), которое станет центром управления умным домом. Такой гаджет сможет не только контролировать устройства HomeKit и Matter, но и запускать стандартные приложения, такие как "Погода", "Календарь", Apple Music и "Фото".

Ожидается, что неотъемлемой частью устройства станет глубокая интеграция с Siri. По данным инсайдеров, запуск хаба был отложен именно из-за сложностей с разработкой новой версии голосового ассистента на базе Apple Intelligence.

Хотя точная дата выпуска нового HomePod пока неизвестна из-за задержек с Siri, его анонс может состояться в конце этого или в начале следующего года.