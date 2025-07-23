В Пентагоне готовят письмо с требованием отставки Хегсета

Ряд чиновников Пентагона готовят коллективное письмо с требованием отставки министра обороны США Пита Хегсета. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В издании уточнили, что с мая черновики письма "циркулируют" среди высших и средних военных чиновников, а также гражданских служащих. По словам источника, в них говорится: "Пусть американская общественность знает, что этот парень понятия не имеет, что он делает".

"Некоторые чиновники Пентагона предпринимают попытки объявить Пита Хегсета непригодным для должности министра обороны", - сказано в публикации.

Письмо включает жалобы на политизированный процесс принятия решений, "дисфункцию" всего министерства, низкий моральный дух, а также параноидальную обстановку, вызванную "одержимостью Хегсета искоренением инакомыслия".