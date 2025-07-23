Жалкий тролль без подписчиков

Автор: Мехти Ахмедзаде

Бомж Артак Бегларян, который до сих пор пытается что-то из себя представить, решил изведать новую социальную сеть - Truth Social. Поводом стала недавняя публикация Дональда Трампа. Американский лидер выложил фрагмент выступления Президента Ильхама Алиева во время III Глобального Шушинского медиафорума, на котором глава нашего государства рассказал об отношениях Азербайджана с США.

Медиафорум, напомним, проходил в Ханкенди, что стало очередным поводом для армян поистерить. Вот и Бегларян решил нырнуть своей головой в эту истерику. Напомним, что Артак зарегистрировался в соцсети Трампа относительно недавно - в марте. Выставил одну публикацию и все. Подписчиков у него там практически нет. Профиль мертвый.

Тем не менее, после публикации президента США, Бегларян с пеной изо рта выкатил большой пост, где выразил сожаление и обеспокоенность в связи с решением Трампа. На что надежда, непонятно, но он принялся рассказывать те же сказки, что и раньше:

некие "преступления против человечности"

очередной "геноцид" (мы уже забыли, который по счету)

"насильственное изгнание" армян

"этническая чистка"

"пытки"

"осквернение памятников, церквей"

"уничтожение армянского наследия"

Все эти ложные обвинения опровергались фактами не раз. Восстановление суверенитета, прекращение оккупации не могут быть "преступлениями против человечности". Азербайджан воевал с ВС Армении, а не с мирным населением, которому, кстати, по итогам войны, было предложено остаться.

Что сделали армяне? Решили уйти. Добровольно. Собрали вещи, спокойно уехали на автомобилях в сопровождении азербайджанских военнослужащих, которые, напомним, не стреляли в спину, как это делали армянские оккупанты и боевики в первую войну. Было право на месть? Было. Поступили гуманно? Да. Предложили мирный договор потом? Тоже да. Тогда, где тут "насильственное изгнание", "этническая чистка" и "пытки"?

Кроме того, Бегларян извращает слова и выражения, думает, вот сейчас Трамп прочитает мой пустой профиль и все изменится. Ага.

Что касается "осквернения памятников и церквей", то эти грязные деяния совершала только Армения. Мечети были превращены в стойла, кладбища разрушены, как и все, что было азербайджанским и мусульманским. На местах азербайджанского культурного наследия появились рассаженные, как картошка, хачкары. Албанские церкви армянизированы. Все задокументировано, все по фактам, все опубликовано, все в Сети. Так что не надо вешать лапшу американскому президенту. Он все знает.

Но самый маразм это вопрос и претензия бомжа Бегларяна Трампу, мол "Какое вы имеете право делиться подобным роликом? Вы что не знаете, что...".

Идиот, он тебя спрашивать должен что ему публиковать, а что нет? Под сомнение уровень его интеллекта ставишь?

Хотя свой IQ, у Бегларяна явно невысокий. Почему мы постоянно приходим к такому выводу? Так он сам это доказывает. В своей публикации он пишет, цитируем:

"Речь, которую Вы опубликовали, была произнесена в "Шуши"! (Шуша - ред.) - одном из самых священных и исторически значимых армянских городов".

Шушинский медиафорум в этом году проходил в Ханкенди, если что. На ролике, который опубликовал американский лидер, в правом углу, это тоже написано.

Так что, сделай для себя доброе дело, Артак. Хватит позориться. Трамп не любит людей с низким интеллектом. Да и вообще кто ты такой, чтобы тебя кто-то слушал? Тем более мировые лидеры. Все эти бестолковые надежды так и останутся надеждами.

Реальность определяется фактами, международным правом и позицией сильных государств, таких как США, которые, между прочим, всё чаще предпочитают слушать не нытиков, а тех, кто действует. Например, Азербайджан.

Трамп никому ничего объяснять не обязан. Он разместил ролик, потому что увидел в этом ценность, силу, ясность. И никакой Артак со своим пустым аккаунтом и фантазиями ничего не изменит.