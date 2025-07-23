Азербайджан передал ОАЭ объявленного в международный розыск преступника

В январе текущего года было установлено, что гражданин Республики Казахстан Жанболат Сериков, 1985 года рождения, объявленный компетентными органами Объединенных Арабских Эмиратов в международный розыск по обвинению в похищении человека, незаконном лишении свободы, угрозах убийством, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии, находится в Азербайджане, и в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как передает Day.Az, об этом в среду сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

"В соответствии с действующим договором об экстрадиции между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также на основании решения Бакинского суда по тяжким преступлениям Жанболат Сериков был передан правоохранительным органам указанной страны в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции", - говорится в сообщении ведомства.