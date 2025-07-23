АЖД постоянно мониторит ситуации с незаконно построенными объектами

"Азербайджанские железные дороги" ведут постоянный мониторинг незаконно построенных жилых и нежилых объектов.

Об этом в среду сказал Trend пресс-секретарь ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Бахтияр Гаджиев, передает Day.Az.

По его словам, наиболее серьезную угрозу представляют дома, построенные без учета охранной зоны вдоль Абшеронской кольцевой железной дороги, в частности на участках Нариманов-Бёюкшор и Кешля. При прокладке железнодорожной линии обязательно выделяется охранная зона, ширина которой варьирует от 20 до 100 метров, а в некоторых местах - еще больше, с учётом таких факторов, как пожарная безопасность и возможные аварийные ситуации.

"Азербайджанские железные дороги" ведут постоянный мониторинг незаконно построенных жилых и нежилых объектов. При обнаружении незаконных построек соответствующие органы уведомляются для принятия мер. Незаконные постройки вокруг железных дорог также создают препятствия для реализации государственных проектов. "Государственная программа по улучшению транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих районах на 2025-2030 годы" предусматривает реконструкцию и улучшение ряда железнодорожных линий по Абшеронскому кольцевому маршруту", - сказал он.

Представитель АЖД отметил, что незаконные постройки затрудняют регулярное обслуживание и ремонт железнодорожных линий.

"Кроме того, в этих районах участились случаи внезапного выхода людей и животных на пути, что порой приводит к трагедиям. Плотная застройка также вынуждает снижать скорость движения поездов, что негативно сказывается на качестве обслуживания", - добавил он.