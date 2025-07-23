https://news.day.az/world/1769541.html

Град размером с кулак прошелся по Небраске - ВИДЕО

Просто сумасшедший град прошел в одном из городков Небраски. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Местами льдины были размером с кулак, а где-то град был мелкий, но его навалило целые сугробы.