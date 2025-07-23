Град размером с кулак прошелся по Небраске

Просто сумасшедший град прошел в одном из городков Небраски.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Местами льдины были размером с кулак, а где-то град был мелкий, но его навалило целые сугробы.