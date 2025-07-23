https://news.day.az/world/1769541.html Град размером с кулак прошелся по Небраске - ВИДЕО Просто сумасшедший град прошел в одном из городков Небраски. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Местами льдины были размером с кулак, а где-то град был мелкий, но его навалило целые сугробы.
Град размером с кулак прошелся по Небраске - ВИДЕО
Просто сумасшедший град прошел в одном из городков Небраски.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Местами льдины были размером с кулак, а где-то град был мелкий, но его навалило целые сугробы.
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