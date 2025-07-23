https://news.day.az/society/1769561.html Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, участвующих в мерах по борьбе с COVID-19 в Баку Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, участвующих в мерах по борьбе с новым штаммом коронавируса (COVID-19) в Баку.
Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, участвующих в мерах по борьбе с COVID-19 в Баку
Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, участвующих в мерах по борьбе с новым штаммом коронавируса (COVID-19) в Баку.
Как передает Day.Az, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее решение, согласно которому срок выплаты надбавки к заработной плате этих медицинских работников продлен до 1 октября 2025 года.
Отметим, что ранее этот срок был предусмотрен до 1 июля текущего года.
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