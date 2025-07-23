https://news.day.az/economy/1769581.html В Азербайджане начнётся совершенствование нормативной базы рынков капитала Будет обновлена вся нормативно-правовая база по рынкам капитала Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня председатель ЦБА Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора. Он отметил, что с учетом достаточного международного опыта законодательство нуждается в усовершенствовании.
В Азербайджане начнётся совершенствование нормативной базы рынков капитала
Будет обновлена вся нормативно-правовая база по рынкам капитала Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня председатель ЦБА Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.
Он отметил, что с учетом достаточного международного опыта законодательство нуждается в усовершенствовании.
"Однако с уверенностью можно сказать, что сегодня на рынке ценных бумаг нет никаких ограничений ни для участия эмитентов, ни для инвесторов", - добавил он.
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