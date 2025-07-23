ЦБА назвал прогнозы по ценам на нефть и газ на конец 2025 г.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует среднюю цену барреля нефти на конец 2025 года на уровне 68,6 доллара.

Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня председатель ЦБА Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

Он отметил, что на вышеуказанный период цена за тысячу кубометров экспортируемого газа прогнозируется на уровне 299 долларов США.

"К 2026 году ожидается, что средняя цена барреля нефти будет на уровне 64,6 доллара США.

Ожидается, что цена за тысячу кубометров газа, экспортированного в тот же период, будет на уровне 290 долларов",- добавил он.