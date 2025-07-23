Первый контейнерный поезд отправлен по маршруту ТМТМ из провинции Шаньси в Азербайджан
Дочерняя компания Казахстанских железных дорог, KTZ Express реализовала мультимодальную перевозку первого контейнерного поезда из провинции Шаньси (КНР) в Азербайджан по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявили в пресс-службе Казахстанских железных дорог.
"Поезд был сформирован в логистическом центре "Чжундин" в Цзиньчжуне. Он включал 50 стандартных контейнеров с комплектами фотоэлектрических модулей общим весом более 1150 тонн. Состав прошёл транзитом по территории Казахстана и прибыл в порт Актау, откуда груз был доставлен морским транспортом в Азербайджан",- говорится в сообщении.
В компании уверены, что запуск нового маршрута из северного Китая по Среднему коридору демонстрирует возрастающее значение ТМТМ, а также укрепляет статус Казахстана как ключевого транзитного звена в логистике Евразии.
"КЖД продолжает развивать мультимодальные решения, обеспечивая надежную и быструю доставку грузов из Китая в страны СНГ, Кавказа, Турцию и Европу", - отметили в пресс-службе.
KTZ Express - это дочерняя компания национального железнодорожного оператора Казахстана - Kazakhstan Railways. Компания специализируется на предоставлении услуг по международным и внутренним грузоперевозкам, а также логистике.
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