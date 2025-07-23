https://news.day.az/world/1769510.html В Турции интегрировали мини-ракету в робособаку - ВИДЕО Roketsan интегрировала лазерно-наводимую мини-ракету METE в робособаку. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Турции интегрировали мини-ракету в робособаку - ВИДЕО
Roketsan интегрировала лазерно-наводимую мини-ракету METE в робособаку.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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