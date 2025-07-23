К тушению пожара в Агдамском районе Азербайджана привлечены вертолёты

В Агдамском районе Азербайджана, вблизи сёл Элиагалы и Йени Каралар, а также в направлении села Сырхавенд Агдеринского района произошёл пожар на открытой территории. На место происшествия были оперативно направлены силы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, с целью предотвращения дальнейшего распространения огня и ускорения работ по его ликвидации к тушению привлечены два вертолёта авиаотряда МЧС, а также подразделения Государственной службы пожарной охраны.

В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.

Отметим, что накануне пожар, начавшийся в сёлах Элиагалы, Гаралар и Газанчы Агдамского района, распространился в направлении села Сырхавенд Агдеринского района. Наличие кустарников и сухой травы на этих территориях способствовало его дальнейшему распространению.