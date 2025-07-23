Редкие виды кошек попали в объектив фотоловушек в Пакистане

В начале этого года специалисты по охране природы сделали снимки двух видов мелких диких кошек в Пакистане: азиатского каракала (Caracal caracal schimitzi) и песчаной кошки (Felis margarita) - оба вида невероятно редки в этой стране. Информация об обеих кошках в Пакистане ограничена, а песчаная кошка, по данным Международного союза охраны природы (МСОП), предположительно вымерла.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, это изображение - первая запись каракала с камеры в Пакистане - было сделано в Национальном парке Киртар, где неправительственная организация Indus Fishing Cat Project устанавливает камеры уже около четырех лет.

Команда решила расширить зону наблюдения после того, как в январе этого года поступило сообщение о каракале, перебегавшем дорогу средь бела дня в этом районе. Местные партнеры НПО установили ловушку возле водопоя на территории национального парка.

"Из примерно 400 видеозаписей, сделанных на этой станции в течение двух недель, была получена только одна видеозапись этого кота-самца. К сожалению, среди других видеозаписей был один подросток, убитый в национальном парке местными жителями", - отмечается в сообщении Indus Fishing Cat Project.

По словам Джима Сандерсона, основателя и директора Фонда сохранения малых диких кошек, эти снимки являются убедительным доказательством того, что каракалы все еще обитают в Пакистане: "Но, как и в большинстве других мест, мы не знаем, существует ли самоподдерживающаяся популяция".

Хотя каракал включен в список МСОП как вид, вызывающий наименьшую озабоченность во всем мире, в Пакистане он считается находящимся под критической угрозой исчезновения, а его популяция оценивается примерно в 100 особей.

Организация также сфотографировала песчаную кошку - вид, который, по данным МСОП, числится в Пакистане как возможно вымирающий.

"Встреча песчаной кошки в Пакистане очень важна как с экологической, так и с природоохранной точки зрения, поскольку этот вид был практически неизвестен на востоке своего ареала. Эти подтвержденные фотоснимки чрезвычайно ценны, поскольку этот вид плохо задокументирован в Южной Азии", - говорит он. "А в Пакистане нет полных данных о его распространении или состоянии популяции", - говорится в сообщении организации.