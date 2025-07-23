Microsoft создаст "близнеца" Нотр-Дам де Пари

Microsoft создаст "цифрового двойника" Нотр-Дама и увеличит количество европейских языков для своих моделей искусственного интеллекта. В рамках проекта будут оцифрованы исторические оперные декорации и миллионы артефактов, хранящихся в ведущих культурных учреждениях Франции: например, 15000 кинематографических моделей из спектаклей Парижской национальной оперы в период с 1800 по 1914 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, восстановление собора Нотр-Дам после разрушительного пожара заняло пять лет, но цифровая копия была бы намного проще, отметил в ноябре прошлого года президент Microsoft Брэд Смит.

На днях он объявил, что теория проверяется на практике, и заявил, что собор, построенный в 1345 году, получит цифрового двойника.

Цифровая копия Нотр-Дама создается совместно с Институтом наследия Министерства культуры Франции и стартапом Iconem. Для создания цифрового двойника используются передовые технологии визуализации и искусственный интеллект (ИИ).

"Цель проекта - надолго сохранить в цифровой форме каждую деталь Нотр-Дама, гарантируя, что его структура, история и символика будут защищены и доступны для будущих поколений", - написал в своем блоге президент Microsoft Брэд Смит.

"Цифровой двойник будет передан в дар французскому государству и "может быть использован специалистами по сохранению и выставлен в будущем музее Нотр-Дам де Пари", - добавил он.

Точный бюджет и дата завершения проекта пока не известны, но Смит сообщил французским СМИ, что работа займет не менее года и, вероятно, обойдется в несколько миллионов долларов.