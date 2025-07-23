Apple Watch будет выставлять оценки сну владельцев гаджета

Компания Apple, по-видимому, работает над новой функцией для Apple Watch - оценкой качества сна в виде числового балла. Свидетельства этого были обнаружены в коде будущей операционной системы iOS 26.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание MacRumors.

Находку обнаружил автор издания MacRumors Стив Мозер. В коде приложения "Здоровье" он нашел скрытое изображение с часами Apple Watch, на экране которых отображается число "84". Цифра окружена тремя цветными полосами, которые, вероятно, соответствуют стадиям сна, отслеживаемым часами: оранжевая - время бодрствования, голубая - фаза быстрого сна, а темно-синяя - глубокий или основной сон.

Название файла изображения - Watch Focus Score - прямо указывает на то, что это некий балл, связанный со сном, считает Мозер. Слово "Focus" (Фокус) может означать, что функция будет не просто оценивать отдых, но и прогнозировать, насколько продуктивным и сконцентрированным пользователь сможет быть в течение дня на основе качества ночного сна.

В настоящее время многие фитнес-трекеры конкурентов уже предлагают пользователям оценку сна, однако в Apple Watch такая функция до сих пор отсутствует. Часы от Apple умеют отслеживать фазы сна, а также предоставляют данные о времени, проведенном в постели, но не объединяют эту информацию в единый итоговый балл.

Дополнительной деталью является иконка термометра, замеченная рядом с графикой. Это может указывать на то, что при расчете оценки будут учитываться и другие показатели, например, данные о температуре запястья.

Стоит отметить, что это пока не официальный анонс. Возможно, изображение относится к другой функции или является частью проекта, который Apple может не выпустить. Тем не менее это первая серьезная утечка, намекающая на появление долгожданной функции в будущих версиях watchOS.