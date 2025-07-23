https://news.day.az/economy/1769530.html ЦБ Азербайджана назвал объем портфеля потребительских кредитов на 2026 год В 2026 году объем портфеля потребительских кредитов в Азербайджане составит около 16 процентов. Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.
ЦБ Азербайджана назвал объем портфеля потребительских кредитов на 2026 год
В 2026 году объем портфеля потребительских кредитов в Азербайджане составит около 16 процентов.
Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.
"По нашим подсчетам, увеличение портфеля потребительских кредитов на 10 процентов оказывает повышающее влияние на инфляцию на 0,34 процента.
В 2026 году объем портфеля потребительских кредитов составит около 16 процентов, что окажет повышающее влияние на инфляцию в размере 0,58 процента",- добавил он.
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