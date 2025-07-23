https://news.day.az/world/1769567.html Стало известно, когда начнутся украинско‑российские переговоры в Стамбуле Переговоры украинской и российской делегаций состоятся сегодня в Стамбуле примерно в 19:00 по местному времени. Как передает Day.Az, информацию об этом распространили украинские СМИ со ссылкой на Администрацию Президента Турции.
Стало известно, когда начнутся украинско‑российские переговоры в Стамбуле
Переговоры украинской и российской делегаций состоятся сегодня в Стамбуле примерно в 19:00 по местному времени.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространили украинские СМИ со ссылкой на Администрацию Президента Турции.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре