Стало известно, когда начнутся украинско‑российские переговоры в Стамбуле

Переговоры украинской и российской делегаций состоятся сегодня в Стамбуле примерно в 19:00 по местному времени.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространили украинские СМИ со ссылкой на Администрацию Президента Турции.