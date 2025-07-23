Microsoft запускает Copilot Vision в Windows 11

Microsoft начала поэтапное внедрение расширенных ИИ-функций в операционную систему Windows 11. Ключевым нововведением стал инструмент Copilot Vision, позволяющий сканировать и анализировать содержимое экрана, сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Copilot Vision предоставляет возможность голосового или текстового взаимодействия с элементами интерфейса в реальном времени. Пользователи смогут, например, запросить рекомендации по редактированию изображений или анализировать содержание веб-страниц и приложений. Изначально функция тестировалась с конца 2024 года в рамках Microsoft Edge, но теперь получила существенно расширенный функционал. Его интеграция осуществляется через приложение Copilot и будет доступна всем пользователям, однако ряд функций рассчитан исключительно на устройства класса Copilot+ PC.

Для владельцев Copilot+ PC предусмотрен расширенный набор возможностей. В частности, голосовой ИИ-ассистент в системных настройках позволит выполнять команды - такие как активация тихого режима или подключение Bluetooth-устройства - при помощи обычной речи. Также на этих устройствах будет доступна обновленная функция Click to Do: при удержании клавиши Windows и нажатии на элемент интерфейса пользователю предоставляется ИИ-подсказка, возможность создания черновика документа в Word или организации встречи в Teams.

Кроме того, только на Copilot+ PC появятся генератор стикеров и улучшенные инструменты редактирования в Paint, ИИ-функция освещения в приложении "Фотографии", инструмент "идеального скриншота" в "Ножницах", использующий ИИ для точного выбора области, и расширенные функции редактирования объектов на изображениях.

Наряду с этим, Microsoft анонсировала универсальные улучшения для всех устройств с Windows 11. В частности, в "Ножницах" появится инструмент пипетки для выбора цвета, а сама ОС получит возможность автоматически устранять ошибки, вызывающие спонтанные перезагрузки.

Обновление будет распространяться в течение ближайшего месяца. Часть функций уже доступна в рамках предварительного обновления Windows 11, другие - через загрузку из Microsoft Store.