Нидерланды назначили нового посла в Азербайджан.

Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в министерстве иностранных дел Нидерландов, передает Day.Az.

Сообщается, что новым послом Нидерландов в Азербайджан является Марианна Де Йонг. Она приступит к исполнению своих обязанностей в конце августа.