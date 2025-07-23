https://news.day.az/politics/1769591.html Нидерланды назначили нового посла в Азербайджан Нидерланды назначили нового посла в Азербайджан. Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в министерстве иностранных дел Нидерландов, передает Day.Az. Сообщается, что новым послом Нидерландов в Азербайджан является Марианна Де Йонг. Она приступит к исполнению своих обязанностей в конце августа.
Нидерланды назначили нового посла в Азербайджан
Нидерланды назначили нового посла в Азербайджан.
Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в министерстве иностранных дел Нидерландов, передает Day.Az.
Сообщается, что новым послом Нидерландов в Азербайджан является Марианна Де Йонг. Она приступит к исполнению своих обязанностей в конце августа.
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