В Лачине пройдет фестиваль-конкурс «Танец Победы в Карабахе»

В Лачине пройдет танцевальный фестиваль-конкурс среди молодежи и детей под названием "Танец Победы в Карабахе". Фестиваль и конкурс, являющийся культурным проектом Службы благоустройства города Баку, пройдет в Сейрангахе Лачинского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, фестиваль будет организован 27 июля. В нем примут участие до 300 гостей, в том числе танцевальные коллективы из Баку, Нахчывана, Шеки, Имишли, Мингячевира, Гянджи, Гёйчая, Агджабеди, Худата и Сумгайыта. Приглашенные на мероприятие специалисты выберут лучших в своих категориях.

В состав жюри войдут главный хореограф Государственного ансамбля танца "Джанги" Фархад Алиев, танцор, актер Хаял Керимбейли, тренер и судья Федерации черлидинга Азербайджана Ульвия Ализаде. Танцы будут оцениваться по 10-балльной системе.

На мероприятие, организаторами которого выступят ООО "Современное искусство и танцевальные группы", Служба благоустройства города Баку, картинная галерея Yurd и Dekor Qaleri Bakı, приглашаются все жители города, а также туристы, проводящие выходные в Лачине.