Поэтический час на Днях поэзии Вагифа

23 июля в Шуше в рамках Дней поэзии Вагифа состоялся поэтический час.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступавшие на мероприятии расценили Дни поэзии Вагифа как важное культурное событие, объединяющее любителей литературы.

В выступлениях подчеркивалось, что Дни поэзии Вагифа не ограничиваются лишь популяризацией классического литературного наследия, но и вносят вклад в развитие современной литературной среды, открытие новых литературных имен и сохранение поэтической культуры. Проведение мероприятия в Шуше - колыбели азербайджанской культуры - придает этой традиции особый символизм.

В рамках мероприятия состоялась презентация книги народного писателя Анара под названием "2=3+4, или три народных писателя и четыре народных поэта в двух семьях".

Выступавшие подчеркнули, что Дни поэзии Вагифа являются важным культурным событием, объединяющим литературное сообщество. Было отмечено, что сегодня в Шуше поэзию не только читают - ее чувствуют, переживают, она вплетается в память. Проведение подобных мероприятий в Шуше, считающейся колыбелью поэзии, имеет особое значение в литературно-культурной жизни нашего народа.

Выступавшие также поделились мнением о представленной книге народного писателя Анара. Отмечалось, что данное произведение является не только семейной хроникой, но и литературным мостом, соединяющим разные эпохи азербайджанской литературы. Писатели и поэты, чьи имена вошли в книгу, - это выдающиеся личности, оставившие глубокий след в искусстве слова и оказавшие влияние на духовную жизнь общества.

Подчеркивалось, что Анар в этом произведении сумел не только художественно преподнести исторические факты, но и создать невидимую, но прочную связь между литературными поколениями. Стихи, включенные в книгу, позволяют глубже познакомиться с поэтическим мышлением автора.

Изысканно оформленная книга посвящена двум поколениям, внесшим значительный вклад в литературное наследие Азербайджана. Издание представляет собой собрание подлинных фактов об этих людях и их литературных произведений.

Составитель книги - народный писатель Анар на протяжении многих лет объединял в едином идейно-эстетическом русле не только собственные произведения, но и творчество своих героев - Самеда Вургуна, Расула Рзы, Нигяр Рафибейли, Вагифа Самедоглу, Энвера Мамедханлы и Юсифа Самедоглу, представляя их как единое течение - национальную парадигму новейшей литературы.

Несмотря на то что Анар создавал образы своих героев в разные годы и в различных литературных формах, произведение "2=3+4, или три народных писателя и четыре народных поэта в двух семьях" отличается удивительной цельностью, завершенностью и последовательностью, настолько, что исторические различия почти не ощущаются.

Особо было отмечено, что особенностью книги стало включение в нее сборника стихотворений Анара. В разные годы читатели изредка знакомились с его поэтическим творчеством, однако на этот раз стихи собраны в одном издании.

Книга объемом 608 страниц издана возобновившим деятельность издательством "Язычы" при Литературном фонде Союза писателей Азербайджана.

Автором предисловия к книге является академик Низами Джафаров. Редактор издания - Варис.