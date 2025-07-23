Дорожная полиция обратилась к водителям, занимающимся грузоперевозками

Главное управление дорожной полиции Азербайджана обратилось к водителям, осуществляющим грузовые перевозки.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел.

В обращении отмечается, что в последние дни участились случаи опрокидывания, столкновений и наездов с участием грузовых автомобилей.

"Аварии с тяжёлыми последствиями в основном происходят из-за того, что транспорт управляется в утомлённом, сонном состоянии или с техническими неисправностями, а также в результате неправильной упаковки груза, превышения допустимой скорости, резких манёвров и отвлекающих действий во время движения. Все эти безответственные поступки создают серьёзную угрозу для жизни людей.

С учётом того, что характерная для сезона жаркая погода создаёт дополнительные сложности в дорожном движении, Главное управление дорожной полиции вновь обращается к водителям и юридическим и физическим лицам, осуществляющим грузоперевозки, с призывом извлечь правильные уроки из предыдущего негативного опыта и отказаться от вышеуказанных нарушений, каждое из которых может представлять смертельную опасность.

Не забывайте, что безответственность за рулём может привести к тяжёлым последствиям не только для самого водителя, но и для его близких и всего общества", - говорится в обращении.