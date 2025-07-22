Ряд представителей медиа награжден юбилейными медалями "150-летие азербайджанской национальной печати"

Ряд представителей медиа Азербайджана награжден юбилейной медалью "150-летие азербайджанской национальной печати", сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Юбилейными медалями награждены следующие представители медиа:

Роза Тагиева

Дагбеи Исмайлов

Джахангир Мамедли

Миршахин Агаев

Флора Халилзаде

Васиф Гулиев

Рахиля Гусейнова

Гулу Магеррамли

Вюсаля Махиргызы

Муслим Гасанов

Бахтияр Гараджа.