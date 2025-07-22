https://news.day.az/society/1769421.html Ряд представителей медиа награжден юбилейными медалями "150-летие азербайджанской национальной печати" Ряд представителей медиа Азербайджана награжден юбилейной медалью "150-летие азербайджанской национальной печати", сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Юбилейными медалями награждены следующие представители медиа: Роза Тагиева Дагбеи Исмайлов Джахангир Мамедли Миршахин Агаев Флора Халилзаде Васиф Гулиев Рахиля Гусейнова Гулу Магеррамли
Ряд представителей медиа награжден юбилейными медалями "150-летие азербайджанской национальной печати"
Ряд представителей медиа Азербайджана награжден юбилейной медалью "150-летие азербайджанской национальной печати", сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Юбилейными медалями награждены следующие представители медиа:
Роза Тагиева
Дагбеи Исмайлов
Джахангир Мамедли
Миршахин Агаев
Флора Халилзаде
Васиф Гулиев
Рахиля Гусейнова
Гулу Магеррамли
Вюсаля Махиргызы
Муслим Гасанов
Бахтияр Гараджа.
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