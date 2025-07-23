https://news.day.az/politics/1769620.html Азербайджан поддержит развитие детской медицины в Кыргызстане новым проектом Азербайджан намерен профинансировать строительство современной детской больницы в Бишкеке. Об этом, как передает Day.Az, сообщил журналистам управляющий делами Президента Кыргызстана Каныбек Туманбаев во время посещения Национального центра охраны материнства и детства.
Азербайджан поддержит развитие детской медицины в Кыргызстане новым проектом
Азербайджан намерен профинансировать строительство современной детской больницы в Бишкеке.
Об этом, как передает Day.Az, сообщил журналистам управляющий делами Президента Кыргызстана Каныбек Туманбаев во время посещения Национального центра охраны материнства и детства.
Изначально планировалось, что этот объект появится в Иссык-Кульской области, однако после визита Президента Садыра Жапарова в Азербайджан было решено реализовать проект в столице.
"Уже начаты подготовительные работы", - добавил Туманбаев.
По его словам, новое медучреждение будет оборудовано по последнему слову техники и полностью соответствовать современным стандартам.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре