Азербайджан поддержит развитие детской медицины в Кыргызстане новым проектом

Азербайджан намерен профинансировать строительство современной детской больницы в Бишкеке.

Об этом, как передает Day.Az, сообщил журналистам управляющий делами Президента Кыргызстана Каныбек Туманбаев во время посещения Национального центра охраны материнства и детства.

Изначально планировалось, что этот объект появится в Иссык-Кульской области, однако после визита Президента Садыра Жапарова в Азербайджан было решено реализовать проект в столице.

"Уже начаты подготовительные работы", - добавил Туманбаев.

По его словам, новое медучреждение будет оборудовано по последнему слову техники и полностью соответствовать современным стандартам.