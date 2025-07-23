В Шуше завершились Дни поэзии Вагифа

В рамках Дней поэзии Вагифа, организованных Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и Союзом писателей Азербайджана, 23 июля перед домом ханской дочери Натаван в Шуше был показан спектакль "Властелин слова" (Sözün hökmdarı).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, режиссер-постановщик спектакля - заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, а автор сценария - поэт, писатель Ильгар Фахми. Сценарий отражает отношение правителей прошлого к слову и поэзии, тонкости, которые они несли в своих душах, даже будучи правителями.

Образцы поэзии и газелей вновь прозвучали на Карабахской земле. Древняя азербайджанская земля Шуша вновь стала местом проведения незабываемого культурного события. На этом Дни поэзии Вагифа завершились.

Отметим, что 14 января 1982 года при участии общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в Шуше состоялось торжественное открытие мавзолея Моллы Панаха Вагифа и Дома поэзии. Именно в рамках этой поездки общенациональный лидер Гейдар Алиев дал указание провести Дни поэзии Вагифа. С этого дня и до 1991 года Дни поэзии Вагифа, выделяющиеся своей уникальностью в истории современной азербайджанской литературы, ежегодно начинались на родине поэта - в Газахе, и завершались на несравненном Джыдыр дюзю.

После освобождения города Шуши от армянской оккупации в результате победы нашей доблестной Армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, Дни поэзии Вагифа вновь проводятся в родном крае - нашей культурной столице.