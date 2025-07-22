Пресечена попытка ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан

Пограничная служба Азербайджана пресекла попытку контрабанды крупной партии наркотических веществ через государственную границу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственную погранслужбу, инцидент произошел 20 июля на служебной территории пограничного отряда "Лянкяран".

В ходе патрулирования пограничники заметили неизвестного, пытавшегося пересечь границу со стороны Ирана в направлении Азербайджанской Республики.

Нарушитель не подчинился приказу пограничников остановиться и, воспользовавшись темнотой и лесистой местностью, сбросил имевшиеся при нем свертки и сумел скрыться на иранской территории.

В результате проведенных поисковых и оперативных мероприятий на месте происшествия была обнаружена марихуана общим весом 18 кг 100 гр.