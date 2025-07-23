В Стамбуле обсудили расширение азербайджано‑пакистанского военного взаимодействия

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с визитом в Турции для участия в 17-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2025, встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Сахиром Шамшадом Мирзой.

Об этом в среду сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана.

"На встрече в Стамбуле было подчеркнуто, что отношения между нашими странами основаны на взаимном доверии, сотрудничестве и культурных ценностях.

Стороны обсудили текущее состояние азербайджано-пакистанского военного сотрудничества, провели обстоятельный обмен мнениями о мероприятиях, осуществляемых в направлении дальнейшего укрепления этих отношений.

На встрече также были обсуждены новые перспективы развития военных связей",- говорится в сообщении ведомства.