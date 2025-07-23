Азербайджан значительно нарастил экспорт в Китай

За январь-июнь этого года объём торговых операций между Азербайджаном и Китаем составил 2,1 миллиарда долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, это на 451,4 миллиона долларов США или 27,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За отчётный период торговый оборот с Китаем составил 8,56% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана. Таким образом, Китай занял четвёртое место среди стран, с которыми Азербайджан осуществил наибольшее количество торговых операций.

Согласно данным, за январь-июнь текущего года из Азербайджана в Китай было экспортировано товаров на сумму 46,3 миллиона долларов США. Это в 4,3 раза или на 35,6 миллиона долларов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время импорт из Китая в Азербайджан за отчётный период составил около 2 миллиардов долларов США, что на 415,7 миллиона долларов или в 1,3 раза больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Таким образом, Китай стал крупнейшим источником импорта товаров в Азербайджан в первой половине года.

Отметим, что за январь-июнь 2025 года Азербайджан осуществил внешнеторговые операции с другими странами на сумму 24,4 миллиарда долларов США. Это на 2,632 миллиарда долларов или 12,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объёма внешнеторгового оборота 12,878 миллиарда долларов пришлись на экспорт, а 11,522 миллиарда - на импорт. За год экспорт снизился на 0,2%, тогда как импорт вырос на 29,9%.

В результате образовалось положительное сальдо внешней торговли в размере 1,356 миллиарда долларов США. Это на 2,677 миллиарда или в 3 раза меньше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.