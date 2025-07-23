https://news.day.az/medicine/1769470.html В Камбодже выявили новый случай заражения человека птичьим гриппом Министерство здравоохранения Камбоджи сообщило о новом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа H5N1. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Khmer Times. По данным Минздрава, птичий грипп H5N1 был подтвержден у шестилетнего мальчика из провинции Тбонгхмум на юго-востоке Камбоджи.
В Камбодже выявили новый случай заражения человека птичьим гриппом
Министерство здравоохранения Камбоджи сообщило о новом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа H5N1.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Khmer Times.
По данным Минздрава, птичий грипп H5N1 был подтвержден у шестилетнего мальчика из провинции Тбонгхмум на юго-востоке Камбоджи. Заболевший находится под тщательным медицинским наблюдением и получает необходимое лечение.
С учетом нового случая в 2025 году в Камбодже были зарегистрированы в общей сложности 13 случаев заболевания людей птичьим гриппом, 5 из которых закончились смертельным исходом, указали в министерстве.
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