https://news.day.az/society/1769401.html В Азербайджане вынесен приговор лицу, обвиняемому в госизмене Завершился судебный процесс в отношении обвиняемого в госизмене Эльнура Исмиева, работавшего в стратегически важных районах. Процесс прошел в закрытом режиме. Как сообщает Day.Az, приговор был оглашен на заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Процесс проходил под председательством судьи Хафиза Камранова.
В Азербайджане вынесен приговор лицу, обвиняемому в госизмене
Завершился судебный процесс в отношении обвиняемого в госизмене Эльнура Исмиева, работавшего в стратегически важных районах. Процесс прошел в закрытом режиме.
Как сообщает Day.Az, приговор был оглашен на заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям.
Процесс проходил под председательством судьи Хафиза Камранова. Эльнур Исмиев был признан виновным по предъявленному ему обвинению и приговорен к 16 годам лишения свободы.
Отметим, что Исмиев был привлечен к уголовной ответственности Главным следственным управлением СГБ Азербайджана. Ему было предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) УК АР.
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