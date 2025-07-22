В Азербайджане вынесен приговор лицу, обвиняемому в госизмене

Завершился судебный процесс в отношении обвиняемого в госизмене Эльнура Исмиева, работавшего в стратегически важных районах. Процесс прошел в закрытом режиме.

Как сообщает Day.Az, приговор был оглашен на заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Процесс проходил под председательством судьи Хафиза Камранова. Эльнур Исмиев был признан виновным по предъявленному ему обвинению и приговорен к 16 годам лишения свободы.

Отметим, что Исмиев был привлечен к уголовной ответственности Главным следственным управлением СГБ Азербайджана. Ему было предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) УК АР.