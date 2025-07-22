https://news.day.az/politics/1769377.html Джейхун Байрамов обсудил со спикером парламента Грузии стратегическое партнерство стран - ФОТО Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.
Джейхун Байрамов обсудил со спикером парламента Грузии стратегическое партнерство стран - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.
Отмечено, что на встрече были обсуждены вопросы укрепления межпарламентских связей, значение парламентской дипломатии для регионального мира и безопасности, а также углубление стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией посредством сотрудничества в сфере законодательства.
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