Делегация во главе с Кямраном Алиевым провела встречи в Анкаре

Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым по приглашению генерального прокурора Верховного суда Турции Мухсина Шентюрка находится с визитом в Анкаре с целью дальнейшего расширения рабочих связей между прокуратурами двух стран.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках визита делегация посетила парк имени общенационального лидера Гейдара Алиева в Анкаре и возложила венок к его памятнику, с глубоким уважением отдав дань памяти великому лидеру.

"Затем делегация посетила Аныткабир, где похоронен основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, и возложила венок к его могиле. Генеральный прокурор К. Алиев оставил запись в Книге почета Аныткабира.

На встрече в Генеральной прокуратуре Верховного суда Турции М. Шентюрк подчеркнул важность существующего высокого уровня сотрудничества между правоохранительными органами наших стран.

Генеральный прокурор К. Алиев выразил признательность за оказанное высокое гостеприимство и отметил, что братские отношения между Азербайджаном и Турцией отражены в словах общенационального лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства" и Мустафы Кемаля Ататюрка "Радость Азербайджана - наша радость, печаль Азербайджана - наша печаль", а стратегические проекты, реализуемые благодаря политической воле глав двух государств, служат благополучию наших народов.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам правового сотрудничества, подчеркнута важность совместной деятельности в рамках Совета генеральных прокуроров государств-членов Организации тюркских государств, Международной ассоциации прокуроров и других многосторонних платформ. Также обсуждались вопросы совершенствования действующей договорно-правовой базы в сфере правового сотрудничества и рассмотрения новых возможностей.

В тот же день делегация встретилась с председателем Верховного суда Турции Омером Керкезом. На встрече было отмечено, что сотрудничество между прокуратурой, судами и органами правосудия наших стран успешно продолжается. Стороны подчеркнули важность организации курсов повышения квалификации для судей и прокуроров и выразили уверенность в развитии отношений в этом направлении в будущем.

22 июля делегация встретилась с министром юстиции Турции Йылмазом Тунчем. На встрече обсуждались вопросы правовой помощи, экстрадиции, учебных визитов и сотрудничества в рамках Турецкой сети обучения в сфере юстиции, а также возможности взаимодействия между Научно-образовательным центром Генеральной прокуратуры Азербайджана и Турецкой судебной академией.

В рамках визита также состоялась встреча с главным омбудсменом Турции Мехметом Акарджа. В ходе встречи состоялся подробный обмен мнениями по вопросам обеспечения прав и свобод человека, совместным инициативам в сфере юридического образования и возможностям расширения институционального сотрудничества. Стороны отметили важность взаимного обмена опытом в этой области и выразили согласие с дальнейшим укреплением отношений между ведомствами в будущем и реализацией совместных проектов.

Во встречах принял участие чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Турции Рашад Мамедов.

В рамках визита генеральный прокурор также посетил посольство Азербайджана в Анкаре, встретился с его сотрудниками и обменялся мнениями по вопросам укрепления связей и сотрудничества между нашими странами в различных областях.

Визит делегации продолжается", - говорится в информации ведомства.