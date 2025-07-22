Обаму захотели вызвать в Конгресс

Бывшего президента США Барака Обаму могут вызвать в американский Конгресс для дачи показаний о сговоре по раздуванию темы о мешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Как передает Day.Az, об этом заявил спикер палаты представителей Конгресса Майк Джонсон, сообщает CBN.

"Если это вызывает у него [Обамы] дискомфорт, ему не нужно было это курировать, а для нас все выглядит именно так", - сказал он в ответ на вопрос, есть ли сложности в том, чтобы вручить бывшему президенту повестку для дачи показаний.

По словам Джонсона, задача американских законодателей состоит в том, чтобы расследовать каждое обвинение и "докопаться" до правды.

Уточняется, что директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что власти США располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы на выборах 2016 года, где победил действующий американский лидер Дональд Трамп.