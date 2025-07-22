Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Слово - самое мощное оружие в международной политике. Но когда 25 стран мира, представляющих четыре континента и миллионы граждан, объединяются в общем дипломатическом воззвании, это уже не просто заявление. Это - приговор. В условиях, когда сектор Газа превращён в замурованный саркофаг XXI века, громкий призыв к Израилю снять блокаду и прекратить военные действия становится актом глобальной совести.

Совместное заявление, распространённое МИД Великобритании, уже вошло в хронику дипломатии как документ, в котором гуманитарное право пытается отстоять своё достоинство в эпоху абсолютного цинизма.

"Война в Газе должна закончиться немедленно", - так начинается документ, подписанный главами МИД 25 стран и комиссаром ЕС по вопросам равенства и кризисного реагирования Аджой Лябиб. В заявлении используются ключевые правовые формулировки, характерные для международного гуманитарного права:

"Модель доставки гуманитарной помощи, используемая израильским правительством, опасна, подпитывает нестабильность и лишает жителей Газы человеческого достоинства, - отмечается в тексте. Мы призываем израильское правительство немедленно снять ограничения на доставку гуманитарной помощи и срочно обеспечить возможность ООН и гуманитарным неправительственным организациям выполнять свою спасательную работу безопасно и эффективно. Мы призываем израильское правительство немедленно снять ограничения на доставку гуманитарной помощи и срочно обеспечить возможность ООН и гуманитарным неправительственным организациям выполнять свою спасательную работу безопасно и эффективно.

Формулировка "опасная модель доставки гуманитарной помощи" фактически означает обвинение в систематических нарушениях Женевских конвенций и норм о защите гражданского населения в условиях вооружённого конфликта.

25 стран осудили захват радикальным движением ХАМАС израильских заложников, осуществленный 7 октября 2023 года, призвав к их "немедленному освобождению безо всяких условий". В документе содержится требование к обеим сторонам "защищать гражданских лиц и соблюдать свои обязательства в рамках международного гуманитарного права". Авторы обращения осудили планы израильской гражданской администрации Западного берега реки Иордан по созданию нового поселения E1 (East 1) в одноименной зоне между Иерусалимом и крупным поселением Маале-Адумим на Западном берегу. "Если этот план будет реализован, он разделит Палестинское государство на две части, что станет явным нарушением международного права и серьезно подорвет перспективы решения конфликта на основе двух государств", - отмечается в документе.

Продолжающееся строительство Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан считается одним из основных препятствий на пути урегулирования длящегося несколько десятилетий палестино-израильского противостояния. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Израиль в ответ заявил, что не будет выполнять положения этого документа.

... Документ подписали главы МИД Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Испании, Исландии, Ирландии, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Японии - практически вся цивилизованная Европа и страны англосферы.

"Мы осуждаем блокаду, лишающую жителей Газы человеческого достоинства", - говорится в тексте.

Этот гуманитарный блок заявления сочетается с осуждением насилия ХАМАС, что придаёт документу баланс, но не смягчает основного посыла: Израиль должен пересмотреть свою военную и гуманитарную стратегию.

Израильская дипломатия отреагировала на заявление 25 стран с предсказуемой жёсткостью - как государство, которое не привыкло слушать мир, когда в нём стреляют.

"Заявление оторвано от реальности", - сказали в МИД Израиля, дав понять, что реальностью для них остаются в первую очередь ракетные обстрелы, теракты и заложники, а не дипломатические формулы.

Фраза о "неверном сигнале ХАМАС" - это не просто оборона. Это крик государства, которое не верит в добрые намерения тех, кто говорит о мире, но не живёт под постоянной тревогой. Израиль напоминает:

- "Существует конкретное предложение о прекращении огня, и Израиль согласен на него, ХАМАС - нет"

- "Во время деликатных переговоров лучше избегать заявлений, которые могут всё сорвать"

- "ХАМАС ведёт не диалог, а кампанию лжи"

Это не позиция цинизма. Это голос страны, для которой каждое утро - игра с тенью катастрофы. Израиль не пытается закрыть глаза миру - он стремится не дать миру закрыть глаза на его уязвимость.

Но именно потому, что Израиль - не просто страна с армией, а нация с памятью, его реакция требует особой мудрости. Тот, кто силён, должен уметь слушать даже тогда, когда кажется, что его не понимают. Дипломатия - это не слабость, а дальнозоркость. И когда друг стучит в твою дверь с тревогой в голосе, правильный ответ - не захлопнуть её, а выслушать до конца.

Особое раздражение вызвал в Иерусалиме пункт заявления, касающийся проекта E1 - того самого участка между Иерусалимом и Маале-Адумим, где Израиль планирует строительство нового поселения. В нём увидели попытку поставить под сомнение саму концепцию суверенного градостроительного права. Но международное сообщество увидело в этом не домостроительство, а геополитическую топографию: "Этот план, если он будет реализован, может разорвать Палестину пополам и лишить мир идеи о двух государствах", - сказано в заявлении.

Речь здесь не только о картах. Речь - о логике. Проект E1 - это шахматный ход, который может разрушить доску. Именно поэтому резолюция 2334 Совбеза ООН от 2016 года и заявила чётко: поселенческая активность на оккупированных территориях незаконна. Израиль, не признав эту резолюцию, дал понять: он играет не по сценарию, а по инстинкту.

Но инстинкт обороны - как и инстинкт выживания - не вечен. Он защищает, но не ведёт вперёд. Государство, пережившее Холокост, знает, что закон - это не всегда справедливость, но отказ от закона - это всегда риск повторения тьмы.

Да, Израиль ссылается на статью 51 Устава ООН, закрепляющую право на самооборону. Это право не оспаривает никто. Но даже оно требует меры. Как сказал один из израильских философов: "Когда ты вынужден воевать - помни, что ты остаёшься человеком. Иначе победа превращается в поражение".

Международное гуманитарное право - это не навязанный свод ограничений. Это - щит цивилизации, вырезанный на пепле мировых войн. Оно напоминает: даже в аду должна быть граница, за которой начинается бесчеловечность.

И если сегодня Израиль не соглашается с тональностью глобального заявления, это не значит, что он должен отвергнуть саму музыку. Ведь только услышав слабые ноты обеспокоенных друзей, можно не позволить миру услышать реквием по доверию.

Напомню, что на дипломатической шахматной доске ближневосточного конфликта ключевыми фигурами остаются США, Катар и Египет.

США по-прежнему выступают союзником Израиля, но под внутренним давлением администрации президента вынуждены поддерживать гуманитарные перемирия. Тем не менее, Вашингтон не присоединился к заявлению 25 стран, что указывает на двойную политику: поддержка Израиля - публично, но через частные каналы США давят на Израиль ради прекращения огня.

Катар играет сложную роль: он является посредником в переговорах об освобождении заложников, но одновременно - основным спонсором гуманитарных операций и каналов коммуникации с ХАМАС.

Египет использует своё положение как "ворот в Газу" через пограничный пункт Рафах, но опасается миграционного коллапса и утраты контроля над Синайским полуостровом.

ООН же, несмотря на громкие резолюции и заявления, страдает от институциональной парализации. Генсек Антониу Гутерреш призвал к прекращению огня ещё в октябре 2023 года, но Совбез остался расколот из-за вето США. Организация Объединённых Наций сегодня - это реанимационное отделение международного права, которое не может ни ввести санкции, ни применить инструменты давления без согласия пятёрки постоянных членов СБ.

Гуманитарные НПО, такие как Международный комитет Красного Креста, "Врачи без границ" и UNRWA, подвергаются атакам, лишены доступа и работают в условиях постоянной угрозы. С 2 марта 2025 года - по решению Израиля - все КПП в Газу закрыты, а доставка помощи остановлена. Это гуманитарная блокада, юридически эквивалентная коллективному наказанию и, по мнению некоторых правоведов, может рассматриваться как военное преступление.

А палестинское движение ХАМАС давно вышло за пределы религиозно-политической структуры и превратилось в гибридную силу, сочетающую элементы партизанской тактики, политической власти и международного шантажа. Израиль утверждает, что ХАМАС саботирует усилия по перемирию, отказывается принимать предложенные формулы прекращения огня и использует гражданских как "живой щит".

Это утверждение не лишено оснований: ХАМАС действительно отказывается от условий, включающих полный разоружение или изгнание из Газы. Однако уравнение "вся вина на ХАМАС" не объясняет, почему более 35 тысяч погибших - преимущественно женщин и детей, а разрушенные больницы и школы стали нормой.

ХАМАС обвиняют в том, что он - отказывается освободить заложников без максимальных уступок, продолжает обстрелы Израиля, усугубляя эскалацию, и использует гуманитарные паузы для перегруппировки.

Но в то же время ХАМАС остаётся единственным голосом, пусть и радикальным, который слышен в Газе. Уничтожив его без создания альтернативы, Израиль рискует лишь породить новое, ещё более радикальное поколение.

Но дипломатия - это не только язык цивилизаций. Это - последняя линия обороны разума в мире, где оружие слишком часто говорит первым. Совместное заявление 25 стран - не обвинительный акт. Это голос друзей, голос партнёров, голос тех, кто искренне желает Израилю мира, безопасности и признания - не через силу, а через справедливость.

Израиль - это больше, чем государство. Это идея, родившаяся из боли и стремления к свободе. Но именно потому Израиль должен помнить: чем выше моральный авторитет, тем выше к нему ожидания. Сегодня перед ним стоит не только военная, но и нравственная дилемма. В своей справедливой борьбе против террора он рискует потерять то, ради чего когда-то был создан: образ демократического бастиона среди враждебного окружения.

Да, ХАМАС - это угроза. Да, 7 октября был шоком, трагедией, вызовом самому смыслу существования еврейского государства. Израиль имеет право защищаться. Но он также должен - как всегда - быть выше. Быть нацией, которая не отдаёт своё лицо страху, даже когда вынуждена сражаться.

Сектор Газа - это не просто территория. Это тест на зрелость всей мировой системы. И когда дети там умирают не от пуль, а от отсутствия воды и хлеба, мы, друзья Израиля, не можем молчать. Потому что мы знаем: Израиль способен на большее. Способен быть сильным и великодушным одновременно. Побеждать, не разрушая основы гуманности.

"Мы не наследуем Землю у своих предков - мы берём её взаймы у своих детей", - гласит старая пословица.

Именно поэтому, сегодня, когда вокруг столько боли, так важно не отступить от принципов, на которых стоял Израиль с первых дней своей государственности: уважения к жизни, к праву, к справедливости. Потому что сила, опирающаяся на право, - непреодолима. А право, подкреплённое человечностью, - непобедимо.

Мир не может позволить себе роскошь молчания. И друзья Израиля - тем более. Потому что тишина над Газой - это не просто тишина. Это пространство, в которое должны прозвучать слова надежды, гуманности и, наконец, мира. А кто, если не Израиль, может превратить этот зов в реальность?