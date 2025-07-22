Никаких армянских пограничников: Азербайджан вновь диктует правила игры

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Можно ли требовать от народа, восставшего из пепла, чтобы он смотрел в глаза тому, кто мечтал вычерпать его из истории? Можно ли всерьёз говорить о "международных стандартах", если ты сам превращён в марионетку чужих интересов? Можно - если ты живёшь в Ереване и зовут тебя Назели Багдасарян.

Но если ты - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, то ты отвечаешь:

"А что касается аренды Зангезурского коридора американской компанией, то этот вопрос следует адресовать руководству Армении.

На нашей территории не будет ни оператора, ни аренды, ни проката. Мы все делаем сами. Что Армения хочет сделать? Не знаю. Они могут сделать многое. Они пригласили европейских так называемых наблюдателей, которые представляют собой группу хорошо подготовленных шпионов, которые шпионили против нас и, кстати, недавно шпионили против Ирана. Во время недавнего израильско-иранского противостояния они ходили и ездили вдоль иранской границы. Им нравится смотреть на нас в бинокль.

Мы делаем то же самое. Завтра они могут пригласить - не знаю, кого они могут пригласить. Они могут пригласить кого угодно. Для нас важно, и я еще раз сказал своему коллеге в Абу-Даби, чтобы у нас был беспрепятственный и безопасный доступ из Азербайджана в Азербайджан, и мы считаем именно так, как я говорю.

Это доступ из одной части страны в другую, и азербайджанские грузы и граждане Азербайджана не должны сталкиваться с пограничной службой Армении или кем бы то ни было еще. Итак, это наше законное требование, и я считаю его абсолютно справедливым, иначе наши люди окажутся под угрозой.

Я помню, как в советское время, на этом конкретном участке Зангезура армяне бросали камни в окна поездов, перевозящих торговые грузы из Баку в Нахчыван. Тогда было сломано немало окон на поездах. Это история, которую мы все помним. И это происходило еще в советское время - с учетом строгой дисциплины и карательных механизмов того периода. Сегодня мы не можем рисковать жизнью и здоровьем наших людей. Поэтому не должно быть никакого физического контакта, должны быть гарантированы меры безопасности, чтобы наши люди и грузы могли свободно передвигаться. Это вполне законное требование".

Это не фигура речи, не эмоция, не угроза и не каприз. Это геополитический приговор абсурдному спектаклю, который армянская политическая сцена разыгрывает уже не первый год. Спектакль, где декорации из "территориальной целостности" и "таможенного суверенитета" прикрывают банальную истерику бывшего оккупанта, который оказался не способен ни проиграть по-мужски, ни отступить с достоинством.

Вспомним: тридцать лет Армения незаконно удерживала Карабах - часть Азербайджана, очищенную от азербайджанцев, зачищенную, выжженную. Мир при этом молчал. Но стоило Баку восстановить справедливость, как начался хор "мировой обеспокоенности", а армянские власти вдруг заговорили языком юридического словоблудия.

Сейчас они делают вид, что обсуждение так называемого "Зангезурского коридора" - это не вопрос исполнения обязательств, а повод для новых торгов. Их риторика - смесь колониального мышления и постимперского истеризма: "Мы не допустим, чтобы кто-то проехал по нашей территории без того, чтобы не посмотреть в глаза нашему доблестному пограничнику!"

Что ж, с таким подходом у вас, гражданка Багдасарян, не будет ни коридора, ни транзита, ни железной дороги. Зато у вас будет пропасть. Пропасть между вами и реальностью. Между вами и XXI веком. Между вами и геополитической субъектностью.

Кто вообще дал Армении моральное право говорить о международных обязательствах? Где были ваши международные стандарты, когда сносили азербайджанские мечети, когда устраивали кладбища на взорванных домах, когда 30 лет ни один груз не прошёл в Нахчыван через Зангезур?

Вы не имеете ни политического, ни морального, ни исторического права диктовать условия. Ваши декларации - не более чем пустой звон. Пустой - потому что ваша армия в 2020 году сбежала. Пустой - потому что вы не в состоянии даже объяснить, где заканчивается ваше "суверенное государство", а где начинается ваш западный протекторат.

Вам нравится говорить о "международных обязательствах"? Так вот: по Трёхстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года Армения обязалась разблокировать все коммуникации, включая коридор между западными районами Азербайджана и Нахчываном. Без пограничников. Без "прощальных взглядов" армянских чиновников. Без шантажа.

Слухи о том, что США якобы предлагали Армении взять Зангезурский коридор "в аренду", - это уже не дипломатия. Это дипломатический гротеск. Можете ли вы себе представить, чтобы кто-то в XXI веке обсуждал аренду куска суверенной территории у третьей стороны, словно это порт в Шанхае XIX века?

Для Армении - возможно. Потому что Армения сегодня - это государство, которое сдало в аренду своё будущее, свой суверенитет, свою политику и даже свою географию. Оно не субъект, а форпост, не государство, а удел в руках транснациональной бюрократии. Ваш "суверенитет", госпожа Багдасарян, заканчивается там, где начинаются интересы других - будь то Франция, США или Россия. А Азербайджан - это государство, которое прошло сквозь огонь и стало сильнее.

Парадокс, да не совсем. Страх Еревана перед свободным проездом азербайджанцев по Зангезурскому коридору - это не страх суверенитета. Это страх правды. Страх перед реальностью, в которой армянский миф лопается, как надувной шар на горячем солнце фактов. Их пугает не контроль - их пугает его отсутствие. Не безопасность - а её достижение без них. Их пугает не то, что Азербайджан проедет. А то, что проедет молча, гордо, без унижений и без необходимости глядеть в глаза обессмысленным "хранителям границы".

В Ереване до сих пор живут в плену инфантильной, параноидальной конструкции, в которой любой азербайджанец - это будто бы человек с рюкзаком диверсанта и минами в багаже. Миф о "вечной жертве", которому уже сто лет, - это основа всей армянской политической самоидентификации. Этот миф не позволяет им воспринимать соседей как равных. Сосед для них - это либо "варвар", либо "грозная тень геноцида", либо "угроза существованию нации".

Почему армянская сторона с пеной у рта требует пограничного контроля? Почему их так бесит формулировка "без препятствий"? Потому что отсутствие их пограничника в окне поезда - это психологический крах целой идеологии. Это как выдернуть центральную доску из шатающейся хижины. Всё рухнет. Потому что если азербайджанцы смогут проехать, не подвергнувшись проверке, - значит, они не враги. А если они не враги - тогда на чём держится армянский политический нарратив?

На чём держатся Пашинян, Багдасарян, "Айреник", армянская диаспора в Лос-Анджелесе, платные аналитики в Сорбонне? На страхе. На культе вечно угнетённого, которого опять кто-то "может уничтожить".

Принцип, по которому сегодня Армения рассуждает, не имеет ничего общего с международным правом. Это не логика государства, а паранойя осаждённой секты. В их сознании каждый поезд из Гянджи - это не транспортное сообщение, а "троянский вагон", в котором едет возмездие. Каждый грузовой автомобиль с помидорами из Шамкира - это не торговля, а "пятая колонна в движении". Каждая речь Ильхама Алиева о коммуникациях - это не развитие региона, а "прелюдия к новому геноциду".

Именно поэтому они саботируют всё. Срывают переговоры, объявляют железную дорогу угрозой, врут о "блокаде", истерят по поводу "военного коридора".

На самом деле их пугает сама возможность нормализации. Потому что нормализация разрушает главный товар, который они продают миру уже сто лет - своё страдание.

Когда пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян с пафосом заявляет, что "никакой транзит без контроля невозможен", она не делает заявление - она читает пьесу, в которой Армения снова изображает драму, а мир должен сочувственно хлопать. Эти реплики адресованы не Азербайджану. Они адресованы диаспоре, Сенату США, Елисейскому дворцу и Фонду Карнеги.

Внутри Армении давно уже понимают, что проиграли. Но внешне - продолжают играть спектакль, где героический армянский пограничник своим взглядом "предотвращает угрозу". Какая угроза? В чем конкретно состоит опасность от поезда Баку-Нахчыван? Ответа нет. Но и не нужен. Главное - держать лицо. Пусть даже оно давно уже похоже на гримасу прошлого.

Армянский контроль на пути транзита - это не о безопасности. Это ритуал. Шлагбаум - это не граница. Это икона национального страха. Они не боятся пропустить машину. Они боятся, что никто не захочет останавливаться. Они не хотят быть нужными - они хотят быть обязательными. Чтобы без них - ни шагу. Чтобы без их штампа - всё рухнуло.

Но мир уже не нуждается в ритуалах, особенно в таких, что обслуживают комплекс жертвы. Азербайджан вернул себе субъектность силой и правдой. И теперь он диктует правила не потому, что он груб, а потому что он прав. Потому что коридор - не "военная угроза", а обязанность Армении, прописанная в заявлении от 10 ноября 2020 года. Пункт 9. Черным по белому.

Главный ужас армянской элиты заключается не в том, что Азербайджан проложит железную дорогу. И не в том, что по ней пойдут товары. А в том, что поезд проедет - и ничего не случится. Не будет нападения. Не будет провокации. Не будет "нового 1915 года". Будет просто поезд. Просто транзит. Просто дорога в будущее.

А значит, весь миф о вечной вражде - ложь.

Значит, жертва - больше не жертва.

Значит, Азербайджан - не "угроза", а сосед.

И вот этого они боятся больше всего.

Потому что если исчезает враг - исчезают и они. Как структура. Как идеология. Как функция. Как историческая манипуляция.

Президент Ильхам Алиев говорит жёстко, ясно, бескомпромиссно: "На нашей территории не будет ни аренды, ни внешнего оператора." Эта фраза - не переговорный тезис. Это приговор логике вассалов и марионеток.

Нам не нужен коридор, где на каждого пассажира будет смотреть офицер с комплексом геополитической неполноценности. Нам не нужны "партнёры", которые предлагают ставить RFID-метки на каждый вагон, словно мы везём рабов. Нам не нужны объяснения о "таможенном контроле в соответствии с международными стандартами" от тех, кто не может прокормить даже собственную экономику без диаспорных подачек.

... Армении сегодня дан последний шанс встроиться в регион как полноценный игрок. Не как вечная жертва, не как несостоявшийся спартанец Кавказа, не как рупор зарубежной истерики. А как сосед. Но для этого ей надо сначала научиться молчать, когда говорит история. А история сейчас говорит устами Президента Азербайджана: "Азербайджанцы не должны видеть лицо армянского пограничника".

И это - не ультиматум, это новая реальность.

И чем раньше в Ереване это поймут, тем меньше будет боли. Для них же самих.

На фоне этого морального и политического распада Армении - Азербайджан выглядит как единое, мобилизованное и справедливое государство, которое не только вернуло свои земли, но и не позволило врагу навязать ложную повестку.

Слова Ильхама Алиева - это государственная философия, а не эмоция: "Азербайджанцы не должны видеть лицо армянского пограничника".

В этих словах - не презрение, а отказ участвовать в спектакле лицемерного мира, где преступник и жертва обмениваются визитками и кивками. Азербайджан платил кровью за то, чтобы снова соединиться с Нахчываном. Мы не позволим, чтобы этот путь снова оказался под сапогом реваншизма или визой "армянского контроля".

Армения может продолжать печь свои декларации, писать пустые пресс-релизы, звать французских жандармов и строить замки из визитных карточек ОБСЕ. Всё это - пыль, которую сдувает ветер нового Южного Кавказа.

Азербайджан не будет арендовать то, что ему гарантировано по международному соглашению. Не будет согласовывать с Арменией собственные маршруты. Не будет снимать шляпу перед теми, кто сам не может надеть шлем, когда начинается бой.

И если Ереван не готов принять эту реальность - он снова окажется на обочине истории. Только на этот раз без Карабаха, без союзников, без транзита и без надежды. Потому что реальность - это не ваш пресс-секретарь, госпожа Багдасарян. Реальность - это Баку.

И он говорит: "Никаких армянских пограничников. Никаких аренд. Никакого лицемерия".

Либо вы принимаете это. Либо вы исчезаете.