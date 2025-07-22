Увеличился объем товарооборота Азербайджана с Грузией

Объем товарооборота Азербайджана с Грузией за первые 5 месяцев 2025 года составил 330 млн. долларов, что на 20 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с грузинским коллегой Макой Бочоришвили.

Министр отметил, что эта положительная тенденция сохранится до конца года.

По словам Байрамова, Азербайджан активен в грузинской экономике как на государственном уровне, так и на уровне компаний, является одним из основных инвесторов Грузии. Министр добавил, что на сегодняшний день Азербайджан инвестировал в Грузию 3,6 млрд. долларов.

Байрамов отметил, что в ходе встречи также было уделено внимание проекту Черноморского подводного энергетического кабеля, ряд стран Центральной Азии, в частности Казахстан и Узбекистан, выразили намерение присоединиться к этому проекту и уже начаты работы в этом направлении.